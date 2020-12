மாவட்ட செய்திகள்

கடன் கொடுத்தவர்கள் பணத்தை திருப்பி கேட்டதால், கணவர் வீட்டின் முன்பு தரையில் உட்கார்ந்து மகனுடன் பெண் தர்ணா; கோபி அருகே பரபரப்பு + "||" + As the creditors demanded a refund money, Wife tarna in front of his husband house with his son ; Excitement near Kobi

கடன் கொடுத்தவர்கள் பணத்தை திருப்பி கேட்டதால், கணவர் வீட்டின் முன்பு தரையில் உட்கார்ந்து மகனுடன் பெண் தர்ணா; கோபி அருகே பரபரப்பு