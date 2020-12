மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் அதிக வாக்காளர்களை சேர்க்க ‘செல்பி வித் பி.எல்.ஓ.’ போட்டி; ராணிப்பேட்டை மாவட்ட கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் தகவல் + "||" + ‘Selby with PLO’ contest to add more voters to the voter list; Information from Ranipet Collector Gladstone Pushparaj

வாக்காளர் பட்டியலில் அதிக வாக்காளர்களை சேர்க்க ‘செல்பி வித் பி.எல்.ஓ.’ போட்டி; ராணிப்பேட்டை மாவட்ட கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் தகவல்