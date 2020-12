மாவட்ட செய்திகள்

சாலைகளை சீரமைக்கக்கோரி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் மறியல் - மரப்பாலம் சந்திப்பில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் + "||" + ADMK demands repair of roads MLA Head Stir - Heavy traffic congestion at the wooden bridge junction

சாலைகளை சீரமைக்கக்கோரி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் மறியல் - மரப்பாலம் சந்திப்பில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்