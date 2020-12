மாவட்ட செய்திகள்

வரத்து அதிகரிப்பால் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் காய்கறி விலை குறைவு + "||" + In koyampet market due to increase in supply Vegetable prices are low

வரத்து அதிகரிப்பால் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் காய்கறி விலை குறைவு