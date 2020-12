மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் தீக்குளித்து தற்கொலை; தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் விபரீத முடிவு + "||" + Travels owner commits suicide by fire in front of Karur Collector's Office; Disastrous result due to loss of business

கரூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் தீக்குளித்து தற்கொலை; தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் விபரீத முடிவு