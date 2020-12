மாவட்ட செய்திகள்

மீஞ்சூர் அருகே, மானை வேட்டையாடி ஜீப்பில் கடத்திய 2 பேர் பிடிபட்டனர் - துப்பாக்கி பறிமுதல் + "||" + Near Minsur, 2 people were caught kidnapping deer in a deer hunt - gun confiscated

