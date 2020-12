மாவட்ட செய்திகள்

7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டினால், விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 11 ஏழை மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் சேர வாய்ப்பு; முதல்-அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் + "||" + With 7.5 per cent reservation, 11 poor students in Virudhunagar district have the opportunity to join the medical course; Thanks to the Chief Minister

7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டினால், விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 11 ஏழை மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் சேர வாய்ப்பு; முதல்-அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்