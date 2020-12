மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள வேளாண் சட்டத்தால் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது அமைச்சா் ஓ.எஸ்.மணியன் பேட்டி + "||" + Brought by the Central Government By agricultural law Farmers will not be affected Interview with Minister OS Maniyan

மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள வேளாண் சட்டத்தால் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது அமைச்சா் ஓ.எஸ்.மணியன் பேட்டி