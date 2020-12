மாவட்ட செய்திகள்

குமரி-கேரள எல்லையில் 2 சோதனைச்சாவடிகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் அதிரடி சோதனை; கணக்கில் வராத ரூ.84 ஆயிரம் சிக்கியது + "||" + Anti-corruption police raid at 2 check posts on Kumari-Kerala border; Rs 84,000 was stuck in the account

குமரி-கேரள எல்லையில் 2 சோதனைச்சாவடிகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் அதிரடி சோதனை; கணக்கில் வராத ரூ.84 ஆயிரம் சிக்கியது