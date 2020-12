மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் தொடர்பான முகாம் - இன்றும் நடக்கிறது + "||" + Kanchipuram, Chengalpattu, Tiruvallur districts voter list enrollment, removal camp - still going on

