ஆற்காட்டில் ரஜினிகாந்த் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு14 இடங்களில் பட்டாசு வெடித்து ரஜினி மக்கள் மன்றம் அன்னதானம் + "||" + Rajinikanth in Arcot On the eve of a birthday Fireworks exploded in 14 places Rajini People Forum Annathanam

