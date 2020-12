மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 499 மையங்களில் போலீஸ் பணிக்கு எழுத்து தேர்வு - 11 ஆயிரம் பணியிடங்களுக்கு 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் எழுதினர் + "||" + Written test for police service in 499 centers in Tamil Nadu - For 11 thousand workplaces More than 5 lakh people wrote

தமிழகத்தில் 499 மையங்களில் போலீஸ் பணிக்கு எழுத்து தேர்வு - 11 ஆயிரம் பணியிடங்களுக்கு 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் எழுதினர்