மாவட்ட செய்திகள்

சனிப்பெயர்ச்சி விழாவை முன்னிட்டு திருநள்ளாறு சனிபகவான் கோவிலில் பந்தல் அமைக்கும் பணி; பக்தர்கள் வரிசையாக செல்ல ஏற்பாடு + "||" + Construction of a pavilion at the Thirunallar Sanibagavan Temple on the eve of the Saturnalia; Arrange for the devotees

சனிப்பெயர்ச்சி விழாவை முன்னிட்டு திருநள்ளாறு சனிபகவான் கோவிலில் பந்தல் அமைக்கும் பணி; பக்தர்கள் வரிசையாக செல்ல ஏற்பாடு