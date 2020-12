மாவட்ட செய்திகள்

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை ஒடுக்க சட்டசபையில் ‘சக்தி’ மசோதா தாக்கல் இன்று நிறைவேற்ற மராட்டிய அரசு தீவிரம் + "||" + To suppress crimes against women Power bill tabled in Assembly Execute today Intensity of the Maratha state

