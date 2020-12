மாவட்ட செய்திகள்

வத்தலக்குண்டுவில் நகைக்கடை அதிபரிடம் ரூ.75 லட்சம் மோசடி ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் கைது + "||" + Real estate broker arrested for swindling Rs 75 lakh from a jewelery shop owner in Wattalakundu

வத்தலக்குண்டுவில் நகைக்கடை அதிபரிடம் ரூ.75 லட்சம் மோசடி ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் கைது