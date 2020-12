மாவட்ட செய்திகள்

குழித்துறை நகராட்சியில் குமரி மாவட்ட கலெக்டர் ‘திடீர்’ ஆய்வு; உரம் தயாரிப்பு நிலையத்தை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற நடவடிக்கை + "||" + Sudden inspection by Kumari District Collector in Kuzhithurai Municipality; Steps to relocate the composting plant

குழித்துறை நகராட்சியில் குமரி மாவட்ட கலெக்டர் ‘திடீர்’ ஆய்வு; உரம் தயாரிப்பு நிலையத்தை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற நடவடிக்கை