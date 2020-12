மாவட்ட செய்திகள்

9 மாதங்களுக்கு பிறகு குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி - சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாகம் + "||" + Permission to bathe in Courtallam Falls after 9 months - Tourist excitement

9 மாதங்களுக்கு பிறகு குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி - சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாகம்