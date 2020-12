மாவட்ட செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பதிவை வேறு மாவட்டத்துக்கு மாற்ற விண்ணப்பிக்கலாம் - உதவி இயக்குனர் பேச்சியம்மாள் தகவல் + "||" + You can apply to transfer the employment office record to another district - Assistant Director Pechiyammal Information

வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பதிவை வேறு மாவட்டத்துக்கு மாற்ற விண்ணப்பிக்கலாம் - உதவி இயக்குனர் பேச்சியம்மாள் தகவல்