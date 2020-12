மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை கூட்டு குழு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ட ‘சக்தி’ மசோதா - எதிர்க்கட்சியின் கோரிக்கை ஏற்பு + "||" + ‘Power’ Bill Sent to Assembly Joint Committee Review - Acceptance of Demand by Opposition

சட்டசபை கூட்டு குழு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ட ‘சக்தி’ மசோதா - எதிர்க்கட்சியின் கோரிக்கை ஏற்பு