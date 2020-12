மாவட்ட செய்திகள்

கோடியக்கரைக்கு, 58 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இமயமலையில் இருந்து வந்த ‘‘ஹிமாலய கிரிபன் கழுகு’’ + "||" + The "Himalayan Griffon Eagle" from the Himalayas 58 years later

கோடியக்கரைக்கு, 58 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இமயமலையில் இருந்து வந்த ‘‘ஹிமாலய கிரிபன் கழுகு’’