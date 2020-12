மாவட்ட செய்திகள்

சினகுடி அருகே இறந்து கிடந்த புலிக்கு விஷம் வைத்து கொன்றது அம்பலம் - பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் கண்டுபடிப்பு + "||" + Near Chinagudi To the dead tiger Poison Killed Exposed - Discovery in autopsy report

சினகுடி அருகே இறந்து கிடந்த புலிக்கு விஷம் வைத்து கொன்றது அம்பலம் - பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் கண்டுபடிப்பு