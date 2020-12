மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் திருத்த சட்டங்கள் குறித்து விவசாயிகளிடம் எதிர்க்கட்சிகள் தவறான பிரசாரம் செய்கின்றனர் - சேலத்தில் பா.ஜனதா மாநில தலைவர் எல்.முருகன் பேட்டி + "||" + Opposition parties are spreading false propaganda to the farmers about the agrarian amendment laws

வேளாண் திருத்த சட்டங்கள் குறித்து விவசாயிகளிடம் எதிர்க்கட்சிகள் தவறான பிரசாரம் செய்கின்றனர் - சேலத்தில் பா.ஜனதா மாநில தலைவர் எல்.முருகன் பேட்டி