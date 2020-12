கொடைக்கானலில், தேங்கி கிடக்கும் குப்பைகளால் மாசடைந்த நட்சத்திர ஏரி - தூய்மைப்படுத்த பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை

மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில், தேங்கி கிடக்கும் குப்பைகளால் மாசடைந்த நட்சத்திர ஏரி - தூய்மைப்படுத்த பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை + "||" + In Kodaikanal, Star Lake polluted by stagnant debris - Public, tourist demand to clean up

கொடைக்கானலில், தேங்கி கிடக்கும் குப்பைகளால் மாசடைந்த நட்சத்திர ஏரி - தூய்மைப்படுத்த பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை