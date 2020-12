மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடி பகுதியில் அனல்மின் நிலைய ஊழியர்கள் உள்பட 6 பேருக்கு கொரோனா + "||" + In udankudi area Corona for 6 people, including the employees of the thermal station

உடன்குடி பகுதியில் அனல்மின் நிலைய ஊழியர்கள் உள்பட 6 பேருக்கு கொரோனா