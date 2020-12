மாவட்ட செய்திகள்

நவிமும்பையில் தண்ணீர் தொட்டிக்குள் தவறி விழுந்து 2½ வயது சிறுமி பலி + "||" + In NaviMumbai The water slipped into the tank Little girl killed

நவிமும்பையில் தண்ணீர் தொட்டிக்குள் தவறி விழுந்து 2½ வயது சிறுமி பலி