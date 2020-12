மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை-மதுரை இடையே மின்மயமாக்க பணி:ெரயில் நிலையத்தில் மின் கம்பங்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Electrification work between Manamadurai-Madurai: Intensity of work on erection of electric poles at the railway station

மானாமதுரை-மதுரை இடையே மின்மயமாக்க பணி:ெரயில் நிலையத்தில் மின் கம்பங்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்