மாவட்ட செய்திகள்

கெங்கவல்லி அருகே, மண் கடத்திய டிராக்டர் மீது மோட்டார்சைக்கிள் மோதல் - வாலிபர் பலி; 2 நண்பர்கள் படுகாயம் + "||" + Near Kengavalli, Motorcycle collision with a tractor carrying soil - youth killed; 2 friends were injured

கெங்கவல்லி அருகே, மண் கடத்திய டிராக்டர் மீது மோட்டார்சைக்கிள் மோதல் - வாலிபர் பலி; 2 நண்பர்கள் படுகாயம்