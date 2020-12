மாவட்ட செய்திகள்

திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே, விவசாயியை கொன்ற அண்ணன்-தம்பிக்கு ஆயுள் தண்டனை - விழுப்புரம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு + "||" + Near Thiruvennallur, Brother who killed a farmer - Uncle sentenced to life imprisonment - Judgment in Villupuram Court

திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே, விவசாயியை கொன்ற அண்ணன்-தம்பிக்கு ஆயுள் தண்டனை - விழுப்புரம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு