மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மணிமுக்தா அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் திறந்து வைத்தார் + "||" + From Kallakurichi Manimukta Dam Water for Irrigation - Minister CV Shanmugam inaugurated the function

கள்ளக்குறிச்சி மணிமுக்தா அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் திறந்து வைத்தார்