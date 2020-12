மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் - நீதிபதிகள் பேச்சு + "||" + Cases pending in Tirupathur district should be completed soon - Judges talk

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் - நீதிபதிகள் பேச்சு