மாவட்ட செய்திகள்

கறி விருந்தில் தகராறு: நண்பரை கொலை செய்த தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை - ஊட்டி மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Dispute at curry party: Life sentence for worker who killed friend - Ooty Women's Court Judgment

கறி விருந்தில் தகராறு: நண்பரை கொலை செய்த தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை - ஊட்டி மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு