மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்ததால் கொன்றது அம்பலம் மனைவி-கள்ளக்காதலன் கைது + "||" + Because it was an obstacle to false love Killed Wife-boyfriend arrested

கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்ததால் கொன்றது அம்பலம் மனைவி-கள்ளக்காதலன் கைது