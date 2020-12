மாவட்ட செய்திகள்

35 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டாலும், 65 சதவீத பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக முடிக்க 150 பள்ளி வேலை நாட்கள் தேவை; கல்வியாளர்கள் கருத்து + "||" + Although reduced by 35 percent, 150 school work days are required to complete 65 percent of the curriculum; Academics comment

35 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டாலும், 65 சதவீத பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக முடிக்க 150 பள்ளி வேலை நாட்கள் தேவை; கல்வியாளர்கள் கருத்து