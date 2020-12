மாவட்ட செய்திகள்

‘மினி கிளினிக்’ அமைக்கக்ேகாரி ெகாட்டும் மழையில் ெபாதுமக்கள் காத்திருப்பு ேபாராட்டம் + "||" + Public waiting in the pouring rain to set up a ‘mini clinic’

‘மினி கிளினிக்’ அமைக்கக்ேகாரி ெகாட்டும் மழையில் ெபாதுமக்கள் காத்திருப்பு ேபாராட்டம்