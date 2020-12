மாவட்ட செய்திகள்

மினி கிளினிக் திறப்பு விழா: அமைச்சர் முன்னிலையில் தி.மு.க- அ.தி.மு.க.வினர் இடையே தள்ளு முள்ளு; அழைப்பிதழில் எம்.எல்.ஏ. பெயர் போடாததால் தகராறு + "||" + Mini Clinic Opening Ceremony: Push thorn between DMK-ADMK winner in presence of Minister; In the invitation MLA Dispute due to unnamed

மினி கிளினிக் திறப்பு விழா: அமைச்சர் முன்னிலையில் தி.மு.க- அ.தி.மு.க.வினர் இடையே தள்ளு முள்ளு; அழைப்பிதழில் எம்.எல்.ஏ. பெயர் போடாததால் தகராறு