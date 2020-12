மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவின் போது, மகாதீபம் ஏற்றப்பட்ட மலை உச்சியில் பிராயசித்த பூஜை; பாதத்துக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் + "||" + Pooja during the Karthika Fire Festival on the top of the hill on which the Mahadeepam is mounted; Special anointing for the feet

