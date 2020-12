மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 54 மினி கிளினிக்குகள் தொடங்கப்படும் - அமைச்சர் சரோஜா பேட்டி + "||" + 54 mini clinics will be started in the district - Interview with Minister Saroja

மாவட்டத்தில் 54 மினி கிளினிக்குகள் தொடங்கப்படும் - அமைச்சர் சரோஜா பேட்டி