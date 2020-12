மாவட்ட செய்திகள்

வல்லுநர் குழு ஒப்புதல் பெற்று நடராஜர் கோவில் தேர்த்திருவிழாவுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் - கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி தகவல் + "||" + Natarajar Temple Election Ceremony will be approved with the approval of the Panel of Experts - Information from Collector Chandrasekhar Sagamuri

