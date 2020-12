மாவட்ட செய்திகள்

பாபநாசம்-சேர்வலாறு அணைகளில் 5 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறப்பு - தாமிரபரணி ஆற்றில் குளிக்க தடை + "||" + 5 thousand cubic feet of water opened in Papanasam-Chervalaru dams - Bathing in Tamiraparani river banned

பாபநாசம்-சேர்வலாறு அணைகளில் 5 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறப்பு - தாமிரபரணி ஆற்றில் குளிக்க தடை