மாவட்ட செய்திகள்

ஜனவரி 15-ந் தேதிக்கு பின்பு 7,200 அரசு பள்ளிகளில் ‘ஸ்மார்ட்' வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + 'Smart' classes to be launched in 7,200 government schools after January 15 - Minister Senkottayan

ஜனவரி 15-ந் தேதிக்கு பின்பு 7,200 அரசு பள்ளிகளில் ‘ஸ்மார்ட்' வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்