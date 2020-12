மாவட்ட செய்திகள்

கீழக்காவட்டாங்குறிச்சியில், சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளத்தால் பரபரப்பு - முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய வரகு குழியா? + "||" + In the Lower Kawattankurichi, the sudden abyss on the road caused a stir - the pit until used by the ancestors?

கீழக்காவட்டாங்குறிச்சியில், சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளத்தால் பரபரப்பு - முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய வரகு குழியா?