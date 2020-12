மாவட்ட செய்திகள்

புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம் - கொட்டும் மழையில் இந்திய கம்யூனிஸ்டு சார்பில் நடைபெற்றது + "||" + To the people affected by the storm Demonstration demanding Rs. 30,000 relief - Held on behalf of the Communist Party of India in pouring rain

புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம் - கொட்டும் மழையில் இந்திய கம்யூனிஸ்டு சார்பில் நடைபெற்றது