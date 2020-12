மாவட்ட செய்திகள்

7.5 சதவீத உள்இடஒதுக்கீடு மூலம் ஏழை மாணவர்களின் மருத்துவ படிப்பு கனவை நனவாக்கியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சு + "||" + Of poor students with 7.5 per cent internal reservation Edappadi Palanisamy is the one who made the dream of studying medicine come true

