மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க. கூட்டணி, முதல்-அமைச்சர் வேட்பாளர் குறித்து ேதசிய தலைமை முடிவெடுக்கும் + "||" + BJP to contest assembly polls The coalition, the national leadership will decide on the first-ministerial candidate

வருகிற சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க. கூட்டணி, முதல்-அமைச்சர் வேட்பாளர் குறித்து ேதசிய தலைமை முடிவெடுக்கும்