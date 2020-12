மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குகளை பிரிக்கவே புதிய கட்சிகள் தொடங்கப்படுகிறது இந்திய கம்யூனிஸ்டு செயலாளர் முத்தரசன் சொல்கிறார் + "||" + Divide the votes Starting new parties Says Communist Secretary of India Mutharajan

வாக்குகளை பிரிக்கவே புதிய கட்சிகள் தொடங்கப்படுகிறது இந்திய கம்யூனிஸ்டு செயலாளர் முத்தரசன் சொல்கிறார்