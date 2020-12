மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை, நடுத்தர மக்களின் நலனுக்காக அம்மா மினி கிளினிக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது; அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு + "||" + The Amma Mini Clinic has been brought in for the benefit of the poor and middle class; Minister SP Velumani's speech

ஏழை, நடுத்தர மக்களின் நலனுக்காக அம்மா மினி கிளினிக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது; அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு