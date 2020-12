மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், மழை வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி - நெடுஞ்சாலைத்துறை தலைமை பொறியாளர் ஆய்வு + "||" + In the district, Rehabilitation of flood-damaged roads - Highways Chief Engineer Inspection

மாவட்டத்தில், மழை வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி - நெடுஞ்சாலைத்துறை தலைமை பொறியாளர் ஆய்வு