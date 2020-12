மாவட்ட செய்திகள்

`வருவாய் இழப்பை ஈடுசெய்ய பயிர் காப்பீடு செய்யுங்கள்' - கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி, விவசாயிகளுக்கு அறிவுரை + "||" + 'Insure the crop to offset the loss of income' - Collector Chandrasekhar Sagamuri, Advice to Farmers

`வருவாய் இழப்பை ஈடுசெய்ய பயிர் காப்பீடு செய்யுங்கள்' - கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி, விவசாயிகளுக்கு அறிவுரை