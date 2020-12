மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் 6 மாதத்துக்கு முகக்கவசம் கட்டாயம் முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + In the Maratha state Mandatory face mask for 6 months Announcement by First Minister Utthauv Thackeray

மராட்டிய மாநிலத்தில் 6 மாதத்துக்கு முகக்கவசம் கட்டாயம் முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு