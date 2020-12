மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் அய்யப்பன் கோவிலில் தினமும் 2 ஆயிரம் பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + 2 thousand devotees visit the Raja Annamalaipuram Ayyappan Temple in Chennai every day

சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் அய்யப்பன் கோவிலில் தினமும் 2 ஆயிரம் பக்தர்கள் தரிசனம்